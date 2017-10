"Psg, Di Maria via a gennaio: Milan e Juve in pole"

L'incipit dell'articolo che Le Parisien dedica ad Angel Di Maria mette il focus sull'astinenza da gol: vero, ne ha segnato uno contro l'Anderlecht in Champions, ma era quello del 4-0, relativamente importante, e arrivato in un momento per lui delicato. In Ligue 1 ha giocato pochino e segnato mai: da quando è arrivato Mbappé, solo una volta Emery lo ha schierato titolare, complice anche un infortunio.



La premessa obbligatoria porta a una conclusione non necessariamente scontata: secondo il quotidiano francese, a gennaio Di Maria lascerà il Psg. Perché - come dice Emery - "quando non gioca, non è contento, ma lavora per aiutare la squadra". Forse, però, non gli basta. Le Parisien, allora, rilancia: il suo futuro è in Italia.



Quest'estate, quando sembrava che Di Maria dovesse lasciare sicuramente Parigi, in pole c'erano prima l'Inter, poi il Barcellona. Alla fine non se n'è fatto niente e per il quotidiano francese il Fideo si trasferirà in Italia. Di più: "gli agenti del giocatore stanno portando avanti un accordo con il Milan". Ci sono i rossoneri, dunque, davanti a tutti, magari anche per rimediare alla crescita lenta di Hakan Calhanoglu e ai continui infortuni di Bonaventura. Poi, subito dopo, c'è anche la Juve, che però in quel ruolo ha investito tanto su Bernardeschi e Douglas Costa in estate.