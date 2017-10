"Psg, Cavani in uscita: al suo posto arriverà Alexis Sanchez"

Il Psg pensa già alle mosse di mercato della prossima estate. Stando a quanto riporta Le Parisien, il club di Al-Khelaifi avrebbe deciso di 'sacrificare' uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Emery. Il gioiello in vendita sarebbe Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano è stato protagonista della famosa lite con Neymar: i due in seguito si sono chiariti e tuttavia non è chiaro quanto a lungo possa durare questa forzata convivenza.



Inoltre la cessione dell'ex bomber del Napoli garantirebbe entrate fondamentali per sistemare i conti e rispettare il Fair Play Finanziario. Al posto di Cavani sbarcherebbe in Francia Alexis Sanchez, il cui contratto con l'Arsenal scade nel 2018. Sarebbe dunque un acquisto a costo zero e guarda caso il cileno è grande amico di Neymar (hanno giocato insieme nel Barcellona), destinato dunque a diventare sempre più l'uomo simbolo dei parigini.