"Possiamo riprendere Deulofeu, bastano 12 milioni di euro"

Per il Milan sarà difficile trattenere Deuolofeu al termine della stagione. A confermarlo è il direttore tecnico del Barcellona, Robert Fernandez, che a Cadena Ser annuncia: "C'è la possibilità di riprenderlo e questo è positivo, siamo in grado di farlo. Sono molto contento di quello che sta facendo. Era all'Everton e non giocava: a gennaio si è trasferito (in prestito ndr) al Milan, sta giocando e si è guadagnato la convocazione in Nazionale. Avere la possibilità di riprenderlo è per noi una buona notizia".



Il dirigente blaugrana si riferisce al diritto di recompra prevista nel contratto di cessione all'Everton. Fernandez indica anche la cifra per esercitare questo diritto: "Per riacquistarlo credo che basteranno 12 milioni di euro". Il Milan è avvisato.