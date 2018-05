"Pjaca tornerà alla Juventus: si sente bianconero"

A gennaio la Juventus ha girato in prestito Pjaca allo Schalke 04 per permettergli di giocare con continuità dopo il grave infortunio occorsogli nella scorsa stagione. Il croato non è sceso in campo quanto sperava ma il suo procuratore, in un'intervista a Tuttosport, vede il bicchiere mezzo pieno: "È stata un'esperienza comunque positiva e sono convinto che questi mesi abbiano fatto bene a Marko".



Nessun dubbio (o quasi) sul futuro: "La Juventus crede nel ragazzo e per questo non ha voluto prevedere alcun tipo di riscatto in favore dello Schalke. Marko è della stessa idea. Lui si vede alla Juve: si sente bianconero e vuole tornare. Questi sono gli accordi di gennaio, poi nel calcio le cose possono variare anche in fretta".



Infine, sul ruolo del 23enne: "Tedesco (tecnico dello Schalke ndr) lo usa più da attaccante che da ala? È vero. Marko nello Schalke gioca da seconda punta: ha segnato 2 gol. Sono convinto anche io che il suo ruolo ideale sia quello dell'attaccante di movimento. Diciamo che tra gli addetti ai lavori sono molti a pensarla così".