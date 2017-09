"Per colpa di ragazzi come Dembelé abbiamo una reputazione di m..."

"Se fossi stato io l'agente di Dembelé, lo avrei lasciato immediatamente. Per colpa di ragazzi come lui, noi agenti abbiamo una reputazione di m...". A sferrare l'attacco nei confronti del giocatore del Barcellona è Volker Struth, procuratore di Toni Kroos..



Non è solo l'ala 20enne, che ha forzato la mano con il Dortmund non presentadosi agli allenamenti per essere ceduto, a essere presa di mira da Struth: "Sono arrabbiato per quello che hanno fatto gli agenti di Dembele, consigliandosi di non allenarsi. Gli agenti! È un comportamento inaccettabile. In questo modo dove andremo a finire? Oggi tutti possono diventare procuratori, non si può andare avanti così".



Parole chiare e inequivocabili, di condanna a un atteggiamento comune a molti calciatori nell'ultima estate, l'estate delle diserzioni agli allenamenti con relativi certificati medici....