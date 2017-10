"Ozil all'Inter? Mentalmente ha già lasciato l'Arsenal"

Quello di Martin Keown è un vero e proprio attacco a Mesut Ozil, il Mirror lo re-interpreta anche in chiave mercato: perché in Inghilterra sono sempre più insistenti le voci che danno il trequartista tedesco vicino all'Inter a gennaio. "Sta mettendo a dura prova Wenger più di ogni altro giocatore - ha detto l'ex bandiera dei Gunners alla Bbc sul campione del mondo - Penso che la settimana scorsa non sia voluto partire per la Bielorussia. Improvvisamente era di nuovo infortunato. Ma aveva giocato solo 9 minuti il lunedì precedente contr il Wba, come ha fatto a farsi ancora male? Penso che in qualche modo abbiamo già mollato. Psicologicamente, mentalmente, ha già lasciato l'Arsenal".



Ozil potrebbe far comodo a Spalletti nel ruolo in cui è maggiormente scoperto, quello del trequartista. Attualmente Brozovic ha scavalcato Joao Mario e Borja Valero in quella posizione (dove spesso è stato provato anche Eder a gara in corso), ma in realtà nessuno ha mai davvero convinto, se escludiamo la doppietta di Brozo a Benevento. L'arrivo di un top player del calibro di Ozil (re degli assist in Premier anche se a volte discontinuo) rilancerebbe le ambizioni nerazzurre a gennaio.