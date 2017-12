"Offerta United per Dybala: la Juve si è messa a ridere"

La Juventus non ha alcuna intenzione di cedere Paulo Dybala nella sessione invernale del mercato, né al Manchester United né ad altri club. Secondo quanto riferisce l'Independent la società bianconera avrebbe fatto sapere alle pretendenti che sarebbe eventualmente disposta a privarsi della Joya (non a breve in ogni caso) soltanto di fronte a offrte a partire da 160 milioni di euro.



Anche per questo a Torino hanno giudicato uno scherzo la proposta di 67 milioni di euro dei Red Devils, prontamente rispedita al mittente. La Juve continua infatti a ritenere l'argentino, al di là del momento difficile che sta vivendo, uno dei migliori giovani al mondo con notevoli potenzialità di crsecita.



Ecco perché dalle parti di Vinovo si ritiene possibile un'asta tra le big d'Europa (Real Madrid e Barcellona in passato hanno mostrato il loro interesse) per il 24enne di modo da far salire il prezzo quasi fino a 200 milioni.