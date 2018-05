"Offerta della Juve per Icardi: 50 milioni di euro più Higuain"

L'indiscrezione è davvero clamorosa. Come riferiscono il Corriere della Sera e Il Giornale oggi in edicola ci sarebbero stati dei contatti tra Inter e Juventus per Mauro Icardi. Non siamo in presenza ancora di una vera e propria trattativa ma non mancherebbe una prima formula di scambio: 50 milioni più Gonzalo Higuain, valutato 60 milioni e nel mirino anche del Chelsea (è molto vicino a Sarri).



Un'operazione da 110 milioni, pari alla clausola rescissoria del capitano nerazzurro ma valida solo per l'estero (ieri Thohir ha spiegato che in Italia il Biscione può arrivare a chiedere anche 400 milioni): i Campioni d'Italia avrebbero chiesto ai propri avvocati di studiare il caso per vedere se ci sono spazi di manovra o meno.



Sullo sfondo rimane Alvaro Morata ma intanto si lavora su Icardi perché, un po' a sorpresa, il club di corso Vittorio Emanuele non chiude del tutto all'ipotesi (a dispetto delle parole sopracitate di Thohir) e anche Wanda Nara, moglie-agente del centravanti interista, è disposta a discutere, e anzi sarebbe fortemente irritata per i continui rinvii sul rinnovo del contratto.



Lo stesso Icardi, sempre secondo il Corriere della Sera, sarebbe invece rimasto deluso dal comportamento dell'Inter: non si aspettava di essere, di fatto, messo sul mercato nonostante le recenti dichiarazioni di Spalletti non avessero fatto presagire nulla di buono. D'altra parte per il Biscione la cessione del numero 9 in questi termini sarebbe vantaggiosa dal punto di vista dei conti (entro il 30 goiugno servono 45 milioni di plusvalenze per il Fair Play Finanziario): lo sarebbe anche dal punto di vista tecnico?