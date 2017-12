"Offerta bassa per Llorente: Conte ha minacciato di lasciare il Chelsea"

Rapporti molto tesi fra il Chelsea e Conte. Secono quanto riporta As, il tecnico ha minacciato di lasciare i Blues dopo che è venuto a sapere della bassa offerta formulata in estate da Abramovich per Fernando Llorente. I londinesi hanno infatti proposto allo Swansea 5,5 milioni di euro, meno dela metà di quanto il Tottenham ha pagato l'attaccante spagnolo.



L'ex ct della Nazionale si è sentito preso in giro anche perché aveva apertamente richiesto la punta, allenata ai tempi della Juventus. Tuttavia Llorente ha 32 anni e la politica del Chelsea non prevede investimenti per giocatori non più giovanissimi.



La situazione attuale sembra però dare ragione a Conte: Morata è out per infortunio e Diego Costa è stato ceduto all'Atletico Madrid: al momento l'unico giocatore disponibile nel reparto avanzato al momento è Batshuayi. La frattura tra le parti sembra dunque insanabile: dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sembra ormai scontata la separazione a fine stagione.