"Non ci sono soldi, ma puoi vincere la Bundes": l'Hertha chiama Ibra

"Niente contratto al Manchester United. Abbiamo grandi tifosi, ancora niente soldi: ma puoi vincere la Bundesliga per la prima volta. Pensaci". E' questo il testo dell'ironico messaggio che l'Hertha Berlino rivolge a Ibrahimovic via twitter. L'attaccante svedese non rinnoverà il contratto con i Red Devils e il club tedesco prova il colpaccio di mercato usando l'arma della simpatia. Il testo è accompagnato da una gif nella quale la punta pare riflettere sul suo futuro: terrà in considerazione la proposta?

No contract at @ManUtd - we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN @bundesliga_de for 1st time Think about it @Ibra_official pic.twitter.com/4mx0rEmMXr