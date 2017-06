"No per James ma il Real ha offerto Benzema, Isco e Morata all'Inter"

Nonostante la smentita di Ausilio nel pre partita di Inter-Roma ("Zhang è andato a Madrid per conoscere Florentino Perez e non per chiedere James Rodriguez"), secondo quanto riporta Don Balon i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per il giocatore colombiano. La risposta del presidente dei Blancos sarebbe stata un no secco anche a una proposta da 60 milioni di euro.



Tuttavia il numero 1 dei Campioni d'Europa avrebbe aperto alla vendita di altri tre pezzi pregiati del Real, ovvero Benzema, Isco e Morata. Per queesti giocatori Perez potrebbe aprire una trattativa in vista della sessione estiva del mercato: tocca adesso al club di Corso Vittorio Emanuele fare le valutazioni del caso.