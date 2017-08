"Neymar, la Liga non ha accettato il pagamento della clausola"

L'affare Neymar entra davvero nel vivo. Secondo quanto riporta Marca, il brasiliano avrebbe già pagato la clausola rescissoria da 222 milioni di euro che lo legava al Barcellona fino al 30 giugno 2021 ma la Liga non avrebbe accettato il versamento della stessa. Nello specifico i 222 milioni sarebbero stati convertiti in un documento bancario che l'attaccante e il Psg avrebbero presentato nella sede della lega calcio spagnola tramite l'avvocato Juan de Dios Crespo, specializzato in diritto sportivo. (Sembra sfumata dunque l'ipotesi di una nuova negoziazione tra i due club).



Niente da fare perché il pagamento è stato rifiutato. Tuttavia la Liga non può bloccare il trasferimento e la Fifa potrebbe dare al giocatore un transfer provvisorio: l'ormai ex blaugrana vorrebbe scendere in campo sabato nella sfida contro l'Amiens (diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 17). Il tutto in attesa del giudizio dell'Uefa: spetterà al massimo organismo continentale del calcio capire se le regole del Fair Play Finanziario sono state rispettate o meno.