"Nessun accordo con la Juventus. Milan? Vogliamo capire il progetto"

"Assolutamente no". Risponde così Roberto Calenda, agente di Keita, al Corriere dello Sport in merito a un presunto accordo con la Juventus: "Si vogliono a tutti i costi addossare colpe ad un calciatore, guardo caso ad un anno dalla scadenza del contratto. Non passa giorno che chicchesia esca con notizie concernenti la vita di Keita: non è più tollerabile".



Il mirino è puntato contro il club biancoceleste: "Noi siamo stati chiari. La Lazio invece no. Non è mai stato indicato un programma su Keita, tanto è vero che anche in questa stagione ha giocato a intermittenza. La Lazio ha legittimamente compiuto una scelta: non ha lavorato sul rinnovo. Ma non ci ha mai comunicato offerte da altri club. Quando leggo di 3 o 4 offerte rifiutate (formulate anche da club esteri, inglesi ad esempio) mi viene da dire: chi gestisce questa vicenda diffondendo notizie, se vere, mai comunicate al manager del giocatore? In tanti anni di calcio non mi era mai capitato".



Nessuna proposta di rinnovo dunque ma "nell'ultima settimana c'è stato un tentativo goffo di trattare. E' stato ipotizzato uno stipendio che rientra nei parametri della Lazio, ma con una clausola rescissoria da top player. E' questo che non funziona: Keita è ipervalutato solo per fare cassa. La societyà è legittimata a chiedere qualsiasi cifra ma è necessario che ognuno si assuma la responsabilità se poi la cessione non si realizza. Per fare un contratto bisogna tutti essere d'accordo, per trovare un accordo bisogna rispettare il proprio interlocutore (...) Per Keita il rammarico è che la volontà del ragazzo non ha mai avuto rilevanza per la Lazio".



Calenda chiarisce quindi il 'rifiuto' al Milan di cui tanto si è discusso: "Ci hanno comunicato di avere un accordo con i rossoneri. Noi ne abbiamo preso atto. Il Milan è sempre il Milan, parliamo di uno dei club più titolati al mondo, ma vogliamo capire in questo momento qual è l'entità del progetto".



Mano tesa a Lotito ma solo a determinate condizioni: "Non abbiamo preso in considerazione l'idea di andare via a parametro zero o di danneggiare la Lazio. A questo punto, però, bisogna rendersi conto che la cessione è la soluzione migliore per tutti. Ovviamente pensiamo a una cessione che soddisfi tutte le parti, che tenga pure in debita considerazione la volontà di Keita. Noi vogliamo dialogare con la Lazio fino alla fine e trovare un accomodamento. Non siamo tuttavia disposti ad accettare imposizioni o a essere messi nell'angolo, o ancora peggio, a subire ritorsioni che - se si verificcasero - sarebbero immediatamente denunciate alle autorità competenti".