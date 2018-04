"Napoli, Sarri sempre più vicino al Chelsea"

"Maurizio Sarri è più vicino al Chelsea ed è pronto a lasciare il Napoli". Il titolo del Mirror è piuttosto chiaro, in perfetto stile britannico. Se la notizia data dal tabloid sia vera oppure no, non è ancora chiaro: quello che il tecnico ha sempre dichiarato pubblicamente è che sarebbe rimasto se avesse avuto ancora gli stimoli per continuare il proprio ciclo in azzurro ed è probabile che questo dipenda sia dai risultati del finale di stagione, sia dai programmi del club.



Stando al Mirror, Sarri avrebbe espresso il desiderio di lasciare la Serie A e il Napoli starebbe già cercando il suo sostituto, proprio perchè "si aspetta il suo addio". In teoria sia Antonio Conte che lo stesso Sarri hanno contratti che li legano ai rispettivi club attuali, ma è chiaro che se non ci dovesse essere la volontà da parte delle società, o degli allenatori, di proseguire le loro esperienze, non sarà così complicato cambiare, sebbene per Sarri ci sia il problema della clausola. Ma se Abramovich vuole davvero investire su di lui, cambiando completamente stile di gioco rispetto a quello proposto da Conte, sarà disposto a pagare.