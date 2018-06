"Napoli, Mertens ha rifiutato tre offerte: ora potrebbe rinnovare"

Dries Mertens cuore Napoli. Secondo quanto riportato da RMC l'attaccante belga nelle ultime settimane avrebbe rispedito al mittente le offerte di Schalke 04, Shanghai Shenhua e Guangzhou Evergrande, club pronti a pagare la clausola da 28 milioni di euro.



Questa clausola non è più valida dallo scorso venerdì e ora il presidente De Laurentiis valuterebbe la punta almeno 55 milioni di euro. Il futuro del 31enne appare sempre più tinto di azzurro: sarebbe infatti pronto il rinnovo fino al 2023 (il contratto attuale scade nel 2020).



I tifosi campani possono dunque stare tranquilli: il Chelsea, che si era fatto sotto soprattutto per l'arrivo ormai certo di Maurizio Sarri in panchina, non rappresenterebbe più un pericolo.