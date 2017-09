"Napoli, Insigne al Barcellona: Raiola l'avrebbe voluto"

La prima mossa di Mino Raiola, nel nuovo ruolo di agente di Lorenzo Insigne, è stata quella di cercare di portarlo via da Napoli. Mundo Deportivo rivela un retroscena con tanto di virgolettato da parte del procuratore italo-olandese, famoso ormai per la sua capacità di "moltiplicare" gli ingaggi dei propri assistiti, oltre ai propri emolumenti, grazie ai trasferimenti milionari da un club a un altro.



"Insigne era il giocatore ideale per sopperire alla partenza di Neymar - avrebbe confessato Raiola al quotidiano catalano - l'unico che può colmare questo vuoto nel Barça, per la sua qualità e le sue caratteristiche". Secondo Mundo Deportivo, l'agente avrebbe offerto il giocatore al Barcellona, che - come si evince dall'ufficialità dell'acquisto di Dembelé e il forte interesse per Coutinho - si è indirizzato verso altri obiettivi.



C'è da dire, in ogni caso, che il giocatore non avrebbe lasciato Napoli in questa stagione, quella del patto scudetto firmato anche attraverso il rinnovo arrivato a fine campionato, e che De Laurentiis non lo avrebbe lasciato partire. La trattativa, in ogni caso, non è mai stata avviata.