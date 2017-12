"Mourinho al Psg": in Inghilterra parte il tormentone

I tabloid si sono già scatenati e persino l'autorevole Times si è spinto oltre: "Mourinho andrà al Psg". Non adesso, magari neppure a fine stagione chissà, ma in futuro è uno scenario molto probabile. Di sicuro José si è già portato avanti e a Telefoot, tv francese, ha concesso un'intervista sciorinando una perfetta padronanza della lingua. Eppure ha allenato in Portogallo, in Italia, in Spagna e in Inghilterra. Insomma, come fece all'arrivo a Milano dimostrando di conoscere persino il dialetto, un ostacolo l'ha già superato.



"Sono sicuro che non chiuderò la mia carriera qui. Sono ancora un tecnico con ambizioni e voglia di provare cose nuove”, ha svelato Mourinho. Quasi smentendo quello che aveva detto qualche mese fa e cioè che magari sarebbe rimasto quindici anni al Manchester United. Evidentemente ha cambiato idea: non sarà il nuovo Ferguson.



"Mio figlio, che vive a Londra, è andato a Parigi a vedere una partita del Psg e non a Manchester - ha raccontato Mou nella stessa intervista -. Perchè Parigi? Perché c'è qualcosa di speciale. Magia, qualità, gioventù. È fantastica". Si riferiva alla città o alla squadra? Una nuova esperienza in un altro campionato di sicuro affascina Mou: l'ingaggio alto e soprattutto la possibilità di portare la prima Champions a Parigi (ammesso che Neymar non ci riesca prima con Emery in panchina) fanno il resto.