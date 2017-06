"Morata via dal Real Madrid se resta Zidane": Juve, Arsenal e Chelsea alla finestra

Sta per esplodere un caso al Real Madrid. Secondo quanto riferisce la radio spagnola Cadena Ser, Morata sarebbe infatti letteralmente infuriato con Zidane per il poco spazio concessogli in questa stagione e avrebbe deciso di fare le valige in estate in caso di permanenza del tecnico francese. In tal senso la punta avrebbe dato mandato al suo agente di ascoltare le varie offerte: per il momento la punta sarebbe seguita da Juventus, Arsenal e Chelsea.



Nello specifico Morata si sente tradito perchè la scorsa estate ha rifiutato altre proposte molto allettanti per rimanere al Real (che lo ha ricomprato dalla Juve pagando 30 milioni) e avere successo con le merengues. Invece sono arrivate tante, troppe panchine. Da qui la delusione e una grande rabbia.