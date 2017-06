"Morata, Milan in pole position: al Real Madrid 60 milioni"

Ne parliamo da settimane, ora arriva anche la conferma dalla Spagna: "Il Milan stringe il cerchio intorno a Morata". Ecco il titolo di Marca che dedica una pagina alla trattativa che potrebbe infiammare l'estate rossonera: il grande colpo che Fassone e Mirabelli hanno in canna riguarda proprio l'ex attaccante della Juve.



Morata in questa stagione ha giocato poco: 26 presenze in campionato, moltissimi spezzoni, solo 5 volte in campo 90 minuti. In Champions, tra quarti e semifinali, è sceso in campo una sola volta, per appena 2 minuti, nel ritorno al Calderon contro l'Atletico, a qualificazione ormai in cassaforte. Ecco perché l'attaccante gradirebbe andare di nuovo via da Madrid per giocare di più e la Serie A, che già conosce, sarebbe la destinazione ideale, considerando anche che la sua fidanzata, Alice, è italiana.



Secondo Marca l'affare potrebbe andare in porto alla cifra di 60 milioni, almeno è quanto mette sul piatto al momento il Milan. Il Real Madrid, in realtà, non ha ancora dato l'ok all'addio del giocatore che ha riportato a casa esercitando il diritto di recompra con la Juve. Prima i blancos dovrebbero garantirsi la riserva di Karim Benzema.