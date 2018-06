"Milan su Higuain: vuole un Bonucci-bis"

A qualcuno potrà sembrare incredibile, ma secondo il Corriere dello Sport tra gli obiettivi del Milan per la prossima stagione c'è anche Gonzalo Higuain. I rossoneri sono alle prese con un delicato momento societario e aspettando con ansia il responso dell'Uefa sulla violazione dei parametri del fair play finanziario che potrebbe costare la partecipazione alla prossima Europa League. Eppure, come ha detto Gattuso, sono tutt'altro che immobili sul mercato.



L'acquisto del centravanti è una delle priorità (con il centrocampista e un esterno che faccia da vice-Suso) e dpo i nomi di Falcao e Morata, ecco spuntare quello del Pipita. La valutazione di 55-60 milioni non aiuta, così come l'ingaggio del giocatore, ma un Bonucci-bis, stando a quanto scrive il quotidiano romano, è possibile. La strategia è sempre la solita: puntare sulla volontà del calciatore e su quella del club che ha già messo Higuain sul mercato.