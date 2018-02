"Milan-Reina, principio d'accordo"

Mani su Pepe Reina. Le ha messe il Milan che, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe trovato un principio di accordo con il portiere spagnolo che il prossimo 31 agosto compirà 36 anni. Il numero uno dei partenopei è in scadenza di contratto col Napoli e si svincolerà a giugno, così già ora è libero di firmare pre-contratti con qualunque club. È stato sul punto di lasciare gli azzurri già la scorsa estate, poi Sarri lo ha convinto a restare.



Secondo Il Mattino, Reina avrebbe comunicato l'addio agli amici più stretti durante la festa di compleanno della figlia Grecia: "Oggi festeggiamo e ci salutiamo, il prossimo anno non saremo più qui. Nel calcio funziona così, oggi sei qui e domani sei lì".



Il ciclo di Reina a Napoli è finito, come dimostrano anche le frequenti parole di De Laurentiis sulla necessità del club di trovare un portiere. Il ciclo di Donnarumma al Milan, invece, è cominciato da poco, e l'ultima indiscrezione farà ripartire il tormentone sul suo possibile addio, proprio ora che ha fatto pace con la curva. Non è escluso che Reina possa accettare di fare anche da secondo a Gigio, come ha fatto con Neuer al Bayern, soprattutto se il Milan dovesse giocare in Europa anche la prossima stagione. Ma secondo la Gazzetta, Reina potrebbe essere il sostituito di Donnarumma, se il portiere, che oggi compie 19 anni, quasi la metà di Reina, dovesse essere ceduto, per necessità del club o per volontà sua e di Raiola.