"Milan, proposto Suso alla Lazio per pagare Biglia"

E' stato uno dei migliori se non il migliore della passata stagione, ma nel nuovo Milan non sembra esserci spazio per Suso. Lo spagnolo ha sempre dichiarato di voler restare in rossonero e, almeno a parole, anche Montella e Fassone hanno detto di voler puntare su di lui, ma sono, appunto, solo parole: il rinnovo dell'attaccante classe 1993, che è in scadenza nel 2019, non è ancora arrivato (nonostante il cambio di procuratore) e ora si inizia a parlare insistentemente di cessione.

Suso è sicuramente uno dei giocatori con più mercato della rosa di Montella e, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, potrebbe finire alla Lazio come parziale contropartita dell'affare Biglia. La probabile partenza di Keita - sul quale ci sono sempre Juventus, Inter e Napoli - costringerà infatti Tare a cercare un sostituito che sia al livello degli altri titolari Immobile e Felipe Anderson (considerando il nuovo arrivato Caicedo partente dalla panchina) e quello dello spagnolo sarebbe l'identikit perfetto.

Lotito, che ha chiuso l'operazione Biglia per 17 milioni più 3 di bonus, non sarebbe intenzionato a ridiscuterla fedele alla sua tradizionale politica di monetizzare le cessioni, ma, se e quando si concretizzerà l'eventuale addio di Keita, la Lazio potrebbe sedersi al tavolo del Milan per Suso, imbastendo una nuova trattativa. Il profilo dello spagnolo piace molto sia a Inzaghi sia a Tare in casa biancoceleste, si attendono novità dopo Ferragosto.