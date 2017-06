"Milan, Marsiglia su Lapadula: a 20 milioni può partire in estate"

Il Marsiglia insiste: vuole Lapadula. Lo scrive L'Equipe che svela un presunto incontro tra il d.s. Andoni Zubizarreta e l'attaccante del Milan: non ci sono possibilità, tuttavia, che il giocatore parta in questa sessione di mercato, tanto più che i rossoneri hanno già ceduto Luiz Adriano allo Spartak Mosca. Galliani fa muro, dunque, ma fissa il prezzo a 20 milioni: in base a quanto spiega il quotidiano francese una cifra che l'OM non riterrebbe così alta. Ecco perché in estate l'interesse del Marsiglia tornerebbe di attualità. I due club ne hanno discusso durante la trattativa per Ocampos, il cui cartellino è di proprietà dei francesi.