"Milan, Kalinic all'Atletico Madrid: accordo totale"

Non tutti gli addii fanno strappare i capelli, anzi. Quello sempre più probabile di Nikola Kalinic probabilmente farà soltanto piacere ai tifosi del Milan, considerando la stagione negativa del croato e le sue recenti vicissitudini in nazionale, dove il c.t. Dalic l'ha allontanato dopo la prima partita del Mondiale perché il giocatore si era rifiutato di entrare in campo contro la Nigeria lamentando un presunto mal di schiena.



Secondo i media spagnoli, Marca e Cadena Ser in particolare, il Milan e l'Atletico Madrid hanno chiuso l'accordo per il trasferimento dell'attaccante in Spagna con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto. L'operazione ha un costo complessivo di 20 milioni per i colchoneros che ne pagheranno subito 2 per l'acquisto a titolo temporaneo e altri 18 l'anno prossimo. Per i rossoneri un affare considerando l'età di Kalinic (30 anni), i 20 milioni versati la scorsa estate alla Fiorentina e il teorico deprezzamento del giocatore dopo i 6 gol totali realizzati nell'ultimo campionato.