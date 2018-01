"Milan, Jankto può arrivare subito: Gomez all'Udinese"

Jakub Jankto è stato un obiettivo in estate e lo è anche adesso. Il Milan ha assicurato pubblicamente che l'unico vero rinforzo di questa sessione di mercato sarà il ritorno di Andrea Conti, previsto per l'inizio di febbraio, ma secondo la Gazzetta dello Sport, il ceco dell'Udinese è tornato ad essere una possibilità concreta.



Dopo i circa 200 milioni spesi in estate, dalle casse societarie non potrà più uscire un euro. Così Mirabelli sta lavorando a uno scambio di prestiti con il club friulano, ovviamente con riscatto obbligatorio per la prossima stagione. Condizione indispensabile, altrimenti i Pozzo non lascerebbero mai partire un titolare inamovibile a metà campionato. A Udine si trasferirebbe Gustavo Gomez.



La trattativa non è semplice: l'Udinese valuta Jankto intorno ai 25 milioni, il Milan prova a risparmiare sul prezzo del cartellino, inserendo il riscatto obbligatorio anche per Gomez e proverà a chiudere per 10 milioni più il difensore paraguaiano. Nello scacchiere tattico di Gattuso, Jankto potrebbe sostituire Locatelli come alternativa a centrocampo e potrebbe giocare soprattutto come mezzala sinistra del 4-3-3.