"Milan, il Real Madrid punta su Bonucci"

"Il Real Madrid punta su Bonucci". L'indiscrezione arriva dalla Spagna poche ore dopo il clamoroso liscio che ha messo il capitano del Milan di nuovo nell'occhio del ciclone: secondo Ok Diario, i blancos sono a caccia di un difensore centrale ed è tornato forte l'interesse per l'ex juventino, già cercato in passato. Così quest'estate potrebbero tornare all'assalto.



Il Milan ha pagato Bonucci 42 milioni offrendogli un ingaggio di circa 8 milioni più di 2 bonus a stagione, rendendolo di fatto il giocatore più pagato della Serie A. Senza la qualificazione in Champions, come ha spiegato più volte Fassone, è possibile (seppur non obbligatorio) che il club sia costretto a cedere uno dei propri pezzi pregiati: ecco perché non è escluso che l'affare possa andare davvero in porto.