"Milan, Bonucci tentato da Mourinho"

"Ciao Leonardo, sono José: che fai, vieni?". Chissà se è andata davvero così, ma il succo è quello: secondo Tuttosport, Mourinho avrebbe telefonato a Bonucci per chiedergli di trasferirsi quest'estate al Manchester United. Un pressing di quelli che rischiano di mandarti in confusione: il capitano del Milan sarebbe ovviamente allettato da un'esperienza all'estero in un club che gli consentirebbe di giocare la Champions.



Il Milan lo ha pagato 42 milioni e ovviamente non svende, ma tutto è nelle mani del giocatore: è chiaro che di fronte a un suo desiderio di partire, Mirabelli e Fassone avrebbero quasi le mani legate e cercherebbero una soluzione con lo United. Al momento non è partita nessuna trattativa, c'è da capire se Bonucci vuole continuare la difficile sfida intrapresa l'anno scorso o se ha già intenzione di cambiare aria.