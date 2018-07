"Milan, Bonucci: il Manchester United offre 32 milioni"

"Il Manchester United offre 32 milioni per Bonucci". L'indiscrezione pubblicata da La Repubblica mette ancora una volta in allarme i tifosi del Milan: la possibilità che il capitano rossonero lasci il club dopo una sola stagione diventa sempre più concreta. Nei giorni scorsi era stata la Gazzetta dello Sport a parlare di una possibile tensione tra il club e il giocatore, le voci di mercato non aiutano certo a stemperarla e anche nell'ultima edizione si parla di possibile divorzio.



Il Milan ha bisogno di 50 miloni di plusvalenze per ragioni di bilancio e per mettersi al pari con il fair play finanziario, motivo per cui sta per cedere Locatelli al Sassuolo, ma anche un risparmio sugli ingaggi, con l'esclusione dall'Europa League per ora certa in attesa della sentenza del Tas, sarebbe gradito. Bonucci ne guadagna 7 a stagione, forse troppi per le attuali esigenze del club: il suo agente Lucci, come racconta la Gazzetta, è stato in sede 4 ore, per quanto il procuratore curi anche gli interessi di Suso e Bertolacci. L'idea di un clamoroso addio non è così impossibile.