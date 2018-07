"Milan, Bonucci ha detto sì al Psg". Ma c'è lo United...

Le voci su un addio di Leonardo Bonucci rimbalzano di continuo dallo scorso inverno, interrotte soltanto nel momento migliore del Milan. Gli ultimi sviluppi societari, ma soprattutto l'esclusione dei rossoneri dall'Europa League, non fanno altro che alimentarle: così l'ultima indiscrezione che arriva dalla Francia appare persino verosimile con il capitano accostato stavolta al Psg dopo i rumors relativi a Real Madrid e Manchester United.



Secondo il quotidiano Le Parisien, il difensore arrivato la scorsa estate dalla Juve per 42 milioni di euro avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento, che potrebbe servire ad aiutare il Milan, al momento alle prese anche con problemi economici-finanziari, e darebbe a lui la possibilità di tornare in Champions League. A convincerlo sarebbe stato Gigi Buffon, prossimo anche lui al grande passo verso Parigi.



In realtà, se Bonucci davvero dovesse lasciare il Milan, l'ipotesi più concreta al momento è relativa al Manchester United. Secondo quanto svelato dal nostro Paolo Bargiggia, Mourinho avrebbe fatto un altro sondaggio e da 35 milioni in su la trattativa con i rossoneri può partire.