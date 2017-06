"Milan, Berlusconi voleva Caldara e Gagliardini: poi si tirò indietro"

Un retroscena in realtà già noto, ma la conferma che arriva direttamente da Antonio Percassi fa un certo effetto: Gagliardini poteva essere un giocatore del Milan, così come Caldara. Eppure uno è finito all'Inter, l'altro andrà alla Juve nel 2018. Ecco cosa è successo: a raccontarlo è il patron dell'Atalanta.



"Cedere Gagliardini credo che sia stato doveroso - ha spiegato Percassi a La Gazzetta dello Sport - : a certe cifre un club come l’Atalanta non può dire no e l’Inter ha preso il miglior centrocampista italiano dei prossimi dieci anni. Peraltro l’affare Gagliardini, chiuso da Luca (il figlio, n.d.r.) con Steven Zhang, darà vita a una collaborazione extracalcistica in Cina con Suning. Berlusconi mi aveva chiesto di tenere bloccati sia Caldara sia Gagliardini. Io gli ho detto: “Sì, ma fai in fretta”. Poi però quando si è reso conto di non poter chiudere l’operazione si è fatto da parte".



Berlusconi stava aspettando semplicemente il closing da parte dei futuri soci cinesi. Ma il rinvio lo ha costretto a desistere.