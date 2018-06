"Milan-Belotti, Balotelli-Torino: si può fare"

Andrea Belotti al Milan, Mario Balotelli e Patrick Cutrone al Torino. Secondo La Stampa la prima è un'operazione a buon punto, sulla seconda si sta lavorando ovviamente su un doppio binario. Stando all'indiscrezione del quotidiano toriense, nello spogliatoio rossonero darebbero addirittura per fatto l'arrivo del Gallo, reduce da una stagione altelenante, caratterizzata dagli infortuni e dalla difficoltà di ritrovare la condizione migliore: la scorsa estate Cairo, che fissò una clausola di 100 milioni per l'estero, rifiutò la corte rossonera per Belotti, ma è probabile che ora sia l'attaccante a spingere per l'addio per ritrovare nuovi stimoli, insieme al suo procuratore Alessandro Lucci, lo stesso di Bonucci.



Di sicuro il patron granata non svenderà Belotti: il Milan dovrebbe inserire Patrick Cutrone nella trattativa per ottenere uno sconto sul cartellino e trovare altrove i contanti per saldare il conto, magari dalla cessione di André Silva (che ha ancora mercato vista la giovane età) e Kalinic (che potrebbe decidere di andare in Cina dopo il gran rifiuto del gennaio 2017, quando era alla Fiorentina).



Dovesse perdere Belotti, il Toro non si accontenterebbe di Cutrone, che resta un giovane al quale è difficile dare il peso della responsabilità di una squadra che vuole lottare per tornare in Europa: così Mino Raiola, dopo aver portato Niang in granata, secondo la Stampa lavora anche per riportare Mario Balotelli in Serie A, proprio al Torino. Operazione a parametro zero, non a costo zero, considerando che Balo si libera sì gratis dal Nizza, ma chiede un ingaggio elevato.