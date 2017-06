"Mezza Europa voleva Dybala ma lui è felice alla Juventus"

"Ritengo una cosa abbastanza normale che l'interesse su Dybala sia stato molto alto ed è ovvio che molte squadre si siano interessate a lui seriamente. Lo voleva mezza Europa". Sono parole importanti e significative quelle pronunciate da Pierpaolo Triulzi, agente dell'attaccante argentino della Juventus. Il prolungamento di contratto con il club bianconero assume ancor più valore alla luce del pressing delle big (il Barcellona su tutte): "E' stato un rinnovo lungo, complesso ma che alla fine ha realizzato le nostre aspettative. E di questo devo ringraziare anche la Juventus, in particolare l’amministratore delegato Marotta, con cui ho lavorato per arrivare alla firma. In realtà i mesi di lavoro sono stati dieci...".



"Quanto Paulo ha voluto la Juve e la Juve ha voluto Paulo? Questo rinnovo per me è stato un segnale molto importante della Juventus ai suoi tifosi e alle altre squadre, perché ancora una volta ha dimostrato quanto stia costruendo una società di top player. Ma è stato anche un messaggio importante di Dybala ai tifosi. Paulo è felice, come lo è la sua famiglia, di questa scelta e lo dimostra partita dopo partita. Con i bianconeri vuole vincere tutto, anche il Pallone d'Oro" aggiunge Triulzi al Corriere dello Sport.