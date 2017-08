"Messi, il Manchester City pagherà la clausola da 300 milioni"

"Il Manchester City è disposto a pagare la clausola da 300 milioni per Leo Messi". La clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia e fa il giro del mondo in poche ore: secondo Canal Plus, Khaldoon Al Mubarak, il ricco patron del club inglese, avrebbe l'intenzione di mostrare la propria potenza e superare i qatarioti del Psg, che per Neymar hanno tirato fuori 222 milioni. Stando a quanto rivela Mundo Deportivo, quotidiano catalano, l'emiro avrebbe confidato di voler fare l'acquisto più caro della storia.



Un bel regalo per Guardiola, ovviamente, dopo i già numerosi e costosissimi acquisti dell'estate, da Ederson e Bernardo Silva ai terzini Walker e Mendy. Klopp, del resto, qualche giorno fa l'aveva detto: "Fino all'anno scorso sarebbe stato impossibile portare via Messi dal Barcellona, oggi non sarebbe più una sorpresa". Non lo è per due motivi: uno è l'esplosione delle cifre, l'altro è il giallo intorno al suo rinnovo fino al 2021. Il club lo annunciò il 5 luglio scrivendo che "la firma ci sarebbe stata nelle settimane successive". È passato un mese e mezzo e Messi non ha ancora firmato...