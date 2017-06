"Mbappé ha scelto il Real Madrid": Monaco, eccoti 100 milioni

"O vado al Real Madrid o da nessun'altra parte". Kylian Mbappé ha 18 anni e, a quanto pare, le idee molto chiare. Stando a quanto rivelato da Marca, principale quotidiano sportivo della capitale spagnola, l'attaccante francese avrebbe comunicato la propria scelta al presidente del Monaco Dmitri Rybolovlev durante una cena a Palma di Maiorca.



Il futuro della pià grande rivelazione della scorsa stagione, capace di segnare 6 gol in Champions, è ormai delineato: il Monaco è rassegnato a perderlo, il Real è pronto a effettuare un grande investimento da 100 milioni che sembra prescindere dal caso Cristiano Ronaldo. Una partenza del portoghese, ovviamente, accelererebbe i tempi dell'operazione Mbappé: l'unico dubbio del giocatore, infatti, è legato al momento in cui cambiare squadra e paese, in considerazione del fatto che la prossima estate c'è il Mondiale e lui non vuole passare troppo tempo in panchina. Dovesse andar via CR7 da Madrid, però, a quel punto sarebbe Florentino Perez il primo a spingere il francese a muoversi.