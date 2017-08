"Mbappé costerà al Psg più dei 222 milioni spesi per Neymar"

C'è già l'intesa tra Psg e Monaco per Mbappé. Ne è convinto anche il Times che rende note le cifre dell'operazione. La società di Al-Khelaifi, secondo quanto scrive il prestigioso quotidiano britannico, verserà subito nelle casse dei monegaschi 190 milioni di euro.



Sarebbe questo solo un 'acconto' perché la spesa è destinata a salire notevolmente fino a superare i 222 milioni di euro dell'affare Neymar grazie a una serie di bonus legati al rendimento del 18enne. L'acquisto dell'attaccante brasiliano resterebbe dunque il più costoso della storia del calcio ancora per poco. Alla punta francese verrebbero invece garantiti 18 milioni di euro lordi a stagione (il Real Madrid ne offriva 10). Numeri davvero da capogiro per una formazione che potrebbe essere davvero stellare...