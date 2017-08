"Mbappé al Psg per 180 milioni più bonus: a breve l'annuncio"

Un altro acquisto da record. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, Monaco e Psg hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Mbappé sulla base di 180 milioni più bonus per un totale vicino ai 200 milioni. L'attaccante sarà il secondo giocatore più costoso della storia dopo Neymar.



Al 18 enne la società di Al Khelaifi garantirà ben 18 milioni netti a stagione (il Real Madrid ne offriva 7) per i prossimi cinque anni: la presentazione è in programma la prossima settimana. I monegaschi alla fine hanno dunque deciso di cedere e d'altra parte Mbappé non era stato convocato nelle ultime due partite di Ligue 1 da Jardim proprio per le insistenti voci di mercato.



Per il Psg invece adesso arriva anche il momento delle cessioni: lo impone il Fair Play Finanziario (alcuni media spagnoli parlano di 621 milioni di ricavi da ottenere nei prossimi anni per evitare le sanzioni da parte dell'Uefa). Dopo Matuidi i prossimi a partire potrebbero essere Draxler e Di Maria.