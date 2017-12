"Mascherano? È troppo vecchio per noi"

Javier Mascheranno ha 33 anni, un'età alla quale un difensore centrale o un mediano (se volesse tornare al vecchio ruolo) può ancora dire la sua. Eppure l'argentino non solo sembra a un passo dalla risoluzione del contratto col Barcellona, ma a quanto pare potrebbe aver difficoltà anche a trovare un'altra squadra. Sarà praticamente impossibile se tutti dovessero pensarla come il portavoce del Tianjin Quanjian che ha negato così l'interesse per l'esperto giocatore blaugrana.



"Si tratta di voci non vere, non abbiamo mai preso in considerazione l’ipotesi di acquistare Mascherano. Puntiamo ad ottenere risultati ancora migliori nella prossima stagione e Mascherano è troppo vecchio per rientrare nei nostri piani attuali", ha detto il dirigente del club cinese al quotidiano locale Tianjin Today Evening News. Il Tianjin Quanjian, guidato l'anno scorso da Fabio Cannavaro poi passato al Guangzhou Evergrande, si è qualificato ai preliminari della Champions asiatica. Mascherano, che fino all'anno scorso sembrava un obiettivo anche dei grandi club di Serie A, evidentemente non la giocherà.