"Manchester United, accordo con Morata"

Il Manchester United spinge sull'acceleratore per Alvaro Morata e in Inghilterra sono già convinti che il 50% dell'affare sia già fatto. Secondo il Telegraph, l'attaccante spagnolo ha trovato un accordo con i Red Devils e ora aspetta che il club inglesi tratti con il Real Madrid. I blancos hanno rifiutato una prima offerta di 60 milioni di euro ma lo United è pronto a rilanciare fino a 68-70.



Mourinho ha individuato in Morata il sostituto giusto per rimpiazzare Zlatan Ibrahimovic che, dopo il grave infortunio, non è stato confermato. Il quotidiano inglese rivela come lo spagnolo ha rivelato agli amici di aspettarsi di giocare all'Old Trafford nella prossima stagione.