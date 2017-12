"Lo United ha offerto a Mou un rinnovo di 5 anni a 72,5 mln"

Il matrimonio tra Josè Mourinho e il Manchester United è destinato a durare più del previsto. Secondo quanto riferisce il Sun, i Red Devils sarebbero sul punto di proporre al tecnico un rinnovo quinquennale da 65 milioni di sterline (circa 72,5 milioni di euro). Mou guadagnerebbe così oltre 14 milioni a stagione.



Qualora dovesse accettare, per il portoghese sarebbe la più lunga esperienza sulla stessa panchina: il contratto attuale con lo United è di durata triennale e nella sua carriera l'ex allenatore del Real è rimasto infatti nella medesima squadra al massimo per tre stagioni.



I Diavoli Rossi puntano dunque con forza sullo Special One, capace di conquistare tre trofei tra i quali l'Europa League nella scorsa complicata annata.