"Liverpool, Klopp ha scelto Suso". Ma per il Milan è incedibile

Dopo la partenza di Coutinho il Liverpool avrebbe messo nel mirino Suso. Secondo quanto riferisce As l'attaccante esterno del Milan sarebbe stato scelto da Klopp per raccogliere l'eredità del brasiliano passato al Barcellona e il quotidiano iberico riferisce anche di primi contatti tra i Reds e l'entourage del giocatore.



Suso non disdegnerebbe affatto un ritorno in Inghilterra (ad Anfield ha giocato nel 2012/13 e 2014/15) e avrebbe pure l'opportunità di disputare la Champions League ma il Milan non vuole assolutamente privarsi di un elemento chiave della formazione di Gattuso che anche in questa stagione è stato uno dei pochi a salvarsi, e considerato dunque incedibile. Al Liverpool resterebbe dunque un solo modo per arrivare a Suso: pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro.