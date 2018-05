"Liverpool, i dubbi di Donnarumma: Raiola comincia a spazientirsi"

Ci sarebbe una 'strategia' precisa dietro alla provocazione di Mino Raiola su Gigio Donnarumma ("Resterà a vita al Milan, questa è stata la richiesta dei tifosi e io la rispetto"). Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport il 19enne rossonero avrebbe infatti espresso dubbi su un possibile trasferimento al Liverpool, in cerca di un portiere dopo i gravi errori commessi da Karius nella finale di Champions League contro il Real Madrid.



L'estremo difensore milanista non sarebbe convinto della destinazione inglese e questo avrebbe fatto spazientire il suo agente, che invece spinge con forza perché il suo assistito vada alla corte di Klopp: da qui le dichiarazioni per mettere alle strette il giovane estremo difensore. Resta da stabilire quanto siano disposti a spendere i vicecampioni d'Europa: il club di via Aldo Rossi chiede 70 milioni di euro.



Intanto anche Gattuso pretenderebbe chiarezza e vorrebbe una rapida soluzione. Il Milan si è cautelato prendendo Pepe Reina mentre i tifosi hanno già fatto la loro scelta rendendo praticamente impossibile una permanenza del numero 99.