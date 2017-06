"Le parole di Raiola rivelatrici: Donnarumma lascerà il Milan"

Le parole di Raiola ("Finora i cinesi del Milan stanno solo facendo una figura di m... Non mi sembra sul piano pubblicitario una situazione molto positiva, io spero che entrino nel Milan e facciano cose importanti. Ma non ci credo") non sono passate inosservate in Inghliterra. Il Sun ritiene infatti che il giudizio del procuratore apra di fatto all'addio di Donnarumma al club rossonero. Del resto Raiola ha anche chiaramente spiegato che non si discuterà del rinnovo contrattuale finché la vicenda del closing non sarà chiara e definita: "Donnarumma deve fare il suo lavoro, io il mio. Ha un anno e mezzo di contratto col Milan, deve pensare a fare il suo".



Ecco perché oltremanica accostano nuovamente il giocatore rossonero al Manchester United di Josè Mourinho e al Real Madrid, da ieri forse più ottimisti sulla possibilità di strappare il giovane portiere al Milan...