"Lazio, Milinkovic-Savic al Manchester United per 90 milioni"

Tutto fatto, almeno secondo il Sun: Sergej Milinkovic-Savic sarà un giocatore del Manchester United nella prossima stagione. Stando all'indiscrezione pubblicata dal tabloid britannico, i Red Devils avrebbero trovato l'accordo con il centrocampista serbo che lascerebbe la Lazio per la stellare cifra di 80 milioni di sterline, poco più di 90 milioni di euro, diventando il secondo giocatore più pagato della storia del club dopo Pogba.



Nell'articolo del Sun, in realtà, mancano alcuni dettagli: Mourinho avrebbe approfittato dei buoni rapporti con Mateja Kezman, agente di Milinkovic e suo giocatore ai tempi del Chelsea, per chiudere la trattativa: non sono mai nominati, tuttavia, Claudio Lotito, né Igli Tare. L'anno scorso la Lazio rifiutò 70 milioni per Milinkovic e dopo la grande stagione del serbo, forse potrebbe dire no anche a 90, soprattutto se la Lazio dovesse centrare la Champions.