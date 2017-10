"Lazio-Immobile, respinto l'assalto dello Shanghai Sipg"

"Dateci Immobile e vi diamo 70 milioni". Secondo la Gazzetta dello Sport è andata più o meno così la "conversazione" tra lo Shanghai Sipg, club della Serie A cinese, e la Lazio. E la risposta di Claudio Lotito alla super offerta è stata un no secco. Nessuna possibilità, dunque, che l'attaccante, capocannoniere del campionato con 13 gol in 11 partite, parta a gennaio.



Lo Shanghai Sipg, che in rosa vanta altre stelle come Ricardo Carvalho, Hulk e Oscar, avrebbe pronto un contratto da 6,5 milioni a stagione al giocatore, più del doppio rispetto all'attuale ingaggio da 3 più bonus, ma comunque non faraonico se pensiamo ai 15 milioni di Pellé o ai quasi 40 di Tevez. Dunque, anche dal punto di vista economico e non solo sportivo, per Immobile non è stato così difficile rifiutare insieme al proprio club, almeno per ora, in attesa del possibile rilancio, soprattutto nell'anno che porta al Mondiale e che lo sta consacrando come uno dei migliori centravanti del nostro campionato.