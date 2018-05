"Lazio-Eto'o, incontro di 4 ore"

L'ultimo Samuel Eto'o che abbiamo visto in Serie A, da gennaio a giugno 2015 con la maglia della Sampdoria, non entusiasmò nessuno. Aveva 34 anni e sembrava sul viale del tramonto, soprattutto negli atteggiamenti, prima ancora che in campo. Eppure, stando al Corriere dello Sport, la Lazio si sarebbe mossa per il centravanti che oggi di anni ne ha 37 e che nel Konyaspor, nel campionato turco, ha vissuto una seconda giovinezza segnando 6 gol in 13 partite.



La trattativa sembra indipendente dal futuro di Ciro Immobile: Eto'o non sarebbe un titolare inamovibile della Lazio, ma un valore aggiunto. Servirebbe a dare quel tocco di esperienza e mentalità vincente che è forse mancata ai biancocelesti nei momenti clou della stagione, come il ritorno dei quarti di Europa League con il Salisburgo, la semifinale di Coppa Italia con il Milan o lo spareggio Champions con l'Inter all'ultima giornata di campionato.



Secondo quanto svela il quotidiano romano, la Lazio avrebbe intavolato un abbozzo di trattativa con Eto'o, che in teoria ha un contratto in scadenza nel 2019 con il Konyaspor: ci sarebbe stato così un colloquio di ben 4 ore durante le quali le due parti avrebbero discusso del possibile ritorno in A del giocatore. Certo, se fosse quello del Triplete con l'Inter, non ci sarebbero dubbi. Ma di tempo ne è passato...