"La Juventus rivuole Morata per sostituire Mandzukic"

"Alvaro Morata è un serio obiettivo della Juventus in vista della prossima stagione": inizia così un articolo del Mundo Deportivo che disegna nuovi scenari per l'attacco bianconero in vista della prossima stagione. L'attaccante spagnolo, che ha lasciato un grande ricordo a Torino dopo le stagioni 2014/15 e 2015/16, potrebbe essere il sostituto (in alternativa ad Edinson Cavani) di Mario Mandzukic, che il giornale catalano dà come partente a fine stagione.



Morata, che metterebbe d'accordo Massimiliano Allegri e Beppe Marotta, sarebbe ben visto anche da Paulo Dybala che avrebbe chiesto rinforzi top per vincere la Champions League: oltre allo spagnolo, la Joya vorrebbe pure Marco Verratti dal Paris Saint Germain.



Il problema - continua il Mundo Deportivo - è Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich, che non vuole disperdere gli 80 milioni di euro spesi un'estate fa dopo un solo anno. Morata era stata diretta richiesta di Antonio Conte ma a fine stagione il Chelsea cambierà allenatore (in corsa proprio Allegri e anche Luis Enrique) e quindi l'ultima parola spetterà a lui.