"La Juventus pensa a Luis Enrique in caso di addio di Allegri"

Indiscrezione importante dalla Spagna, e più precisamente dal Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano iberico la Juventus starebbe pensando a Luis Enrique in caso di addio anticipato di Allegri, anche se il tecnico è legato con i bianconeri fino al 2020 e al momento non c'è alcun segnale che possa far pensare a un divorzio a fine stagione o comunque prima della scadenza naturale del contratto. Ma il profilo dell'ex allenatore del Barcellona, quest'anno fermo, sarebbe tenuto sotto osservazione dai dirigenti piemontesi.



Peraltro, sempre secondo MD, anche il Milan era interessato a Luis Enrique prima di affidare la panchina a Gattuso dopo l'esonero di Montella. Tuttavia sembra improbabile un ritorno del 47enne di Gijón nel nostro campionato (ha guidato la Roma con poca fortuna nel 2011/12): lo spagnolo preferirebbe infatti intraprendere un'avventura in Premier League: in prima fila ci sarebbero l'Arsenal e soprattutto il Chelsea.



I Blues hanno confermato a tempo Conte e dietro al 'mancato esonero', secondo i tabloid, ci sarebbe proprio il rifiuto di Luis Enrique a subentrare in corsa. Il destino dell'ex ct appare d'altra parte segnato e il matrimonio tra l'ex Barça, seguito pure dal Psg, e Abramovich potrebbe essere slittato soltanto di qualche mese.