"La Juventus ha in pugno Keita: bruciata tutta la concorrenza"

La Juventus avrebbe piazzato il primo colpo di mercato in vista della prossimna stagione. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, citando fonti vicine al club bianconero, Keita sarebbe infatti destinato ad essere ceduto dalla Lazio al club di Corso Galileo Ferraris. Sull'attaccante senegalese ci sono anche Milan (i rossoneri lo vorrebbero eventualmente per sostituire Deulofeu), Chelsea e Manchester United ma a questo punto potrebbero dover alzare bandiera bianca per il prepotente e forse decisivo inserimento della Juventus.



Il contratto della punta scade nel giugno del 2018 e le trattative per il rinnovo con la società di Lotito non sono decollate, anzi in occasione del gol contro la Roma Keita ha esultato in maniera polemica nei confronti della dirigenza. La Juve approfitterebbe così della situazione molto incerta per chiudere e assicurarsi un rinforzo importante.