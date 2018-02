"La Juve pensa a Bonaventura: lo ha chiesto Allegri"

Un'indiscrezione clamorosa. Secondo quanto riferisce il Messaggero.it Giacomo Bonaventura sarebbe finito nel mirino della Juventus: nello specifico Massimiliano Allegri avrebbe richiesto il centrocampista del Milan del quale apprezza la duttilità (può giocare a centrocampo o nel tridente nel 4-3-3 e anche da esterno nel 4-4-2).



L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2020 ma la prossima estate il Diavolo potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere costretto a fare cassa a causa del Fair Play Finanziario sacrificando uno dei suoi gioielli (oltre a Bonaventura i giocatori con più mercato sono Donnarumma e Suso) e inoltre non va dimenticato che il procuratore del 28enne è Mino Raiola che è stato protagonista di feroci polemiche con il ds milanista Mirabelli.



La valutazione di Bonaventura si aggira intorno ai 25-30 milioni e i buoni rapporti tra Milan e Juve (basti pensare agli affari Bonucci e De Sciglio) faciliterebbero eventualmente l'operazione secondo il quotidiano romano. A patto che Allegri, legato ai piemontesi fino al 2020, resti sulla panchina bianconera anche il prossimo anno e non decida di andare all'estero (Premier League o Psg).