"Koulibaly alla Juventus? Può giocare ovunque"

Un Higuain-bis. È quello che cominciano a temere i tifosi del Napoli dopo le dichiarazioni di Bruno Satin, agente di Koulibaly, a Radio Kiss Kiss. "È troppo presto per parlare di futuro. Vedremo come finirà la questione Sarri, sicuramente potrà avere un impatto" le parole del procuratore, che sembra legare la permanenza del dfensore, in passato nel mirino del Barcellona, al rinnovo del tecnico azzurro al quale il 26enne è molto legato.



"Il ragazzo adesso è concentrato sul finale di campionato - prosegue Satin - per fare più punti possibili. Chiaramente questo è l'anno dei Mondiali, è un anno particolare". Quindi l''apertura' a un'ipotesi clamorosa: "Kalidou alla Juve? È a un livello tale che può giocare ovunque".



Il futuro del senegalese rimane pertanto incerto anche se i club interessati alle sue prestazioni dovranno parlare con il Napoli perché l'ex Genk (contratto in scadenza nel 2021) non ha alcuna clausola rescissoria: potrebbe però pesare la sua volontà...